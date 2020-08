Viterbo - Intervento dei vigili del fuoco

Viterbo – Incendio a Ponte di Cetti, capannoni in fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco di Viterbo in località Ponte di Cetti. In strada Torre del Guercio, una traversa di strada Salemme, due capannoni sono in fiamme.

Uno si sarebbe già incendiato, mentre per l’altro i pompieri stanno facendo il possibile per circoscrivere il fuoco anche se lo starebbe lambendo.

Le cause dell’incendio, divampato intorno alle 18,30, sono d’accertare. Non è ancora chiaro se i capannoni contengano fieno o bestiame.

12 agosto, 2020