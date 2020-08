Incendio sul Gra, chiusa la carregiata interna

Anas - Al km 66,800, all’altezza dello svincolo Casal Lumbroso/via del Pescaccio, in direzione dell’Aurelia

Viterbo – A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa al transito la carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare di Roma, al km 66,800, all’altezza dello svincolo Casal Lumbroso/via del Pescaccio, in direzione dell’Aurelia.

L’evento ha coinvolto anche i margini della sede stradale; attualmente sono al lavoro i Vigili del Fuoco.

Un altro incendio di un versante – occorso in corrispondenza del km 27,800 del Gra – rende tuttora necessaria la chiusura della corsia di marcia tra via Nomentana e Centrale del Latte, sia in carreggiata interna che esterna, in direzione della A24.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la regolare circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

29 agosto, 2020