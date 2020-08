Incendio sull’Aurelia, strada chiusa per quasi tre ore e mezza verso Civitavecchia

Roma - La carreggiata è stata riaperta intorno alle 18,20

Condividi la notizia:











Roma – “La strada statale 1 Aurelia è stata riaperta”. Lo comunica l’Anas alle 18,20.

Intorno alle 15, ovvero quasi tre ore e mezza prima, la carreggiata in direzione Civitavecchia era stata chiusa al chilometro 12,500 (Roma) per un incendio.

Stop al traffico anche sulla rampa che dal Grande raccordo anulare immette sull’Aurelia, sempre verso Civitavecchia.

“La chiusura – spiega l’Anas – si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale”.

Sul posto, oltre ai viGili del fuoco, sono intervenute le squadre Anas e la polizia stradale.

Condividi la notizia:











11 agosto, 2020