Incendio in via del Foro Italico, interrotta la Roma-Viterbo

Trasporti - La circolazione è sospesa tra Flaminio e Montebello, in entrambe le direzioni

Condividi la notizia:











Viterbo – Incendio in via del Foro Italico a Roma, chiusa la traffico la Tangenziale Est e interrotta la linea ferroviaria Roma Nord, che collega la capitale a Viterbo.

Traffico in tilt all’altezza di via della Foce dell’Aniene per il vasto incendio che nella tarda mattinata di oggi sta bruciando nel quadrante Nord della città. Il fumo sta creando grossi problemi alla viabilità su strada.

Problemi anche alla circolazione su binari, per quanto riguarda la linea ferroviaria Roma-Civitacastellana-Viterbo. La circolazione è sospesa tra Flaminio e Montebello, in entrambe le direzioni, per l’incendio divampato.

Astral Infomobilità informa che lungo la linea sono stati attivati bus sostitutivi per le fermate Flaminio, Euclide, Due Ponti/Grottarossa/Labaro/La Celsa, Saxa Rubra, Prima Porta e Montebello.

Condividi la notizia:











8 agosto, 2020