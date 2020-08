Incendio vicino alla Pontina, chiusa la carreggiata verso Roma

Castel Romano - Al chilometro 23 il traffico è deviato sulla viabilità locale

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma della statale 148 “Pontina”, al chilometro 23, all’altezza di Castel Romano (Roma).

La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre Anas e la polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale.

Anas

21 agosto, 2020