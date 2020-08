Incidenti in città, chi è che deve raccogliere i cocci che restano sulle strade?

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Rottami che restano sul selciato e che poi nessuno si preoccupa di pulire - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Incidenti e strade. Non solo buche, ma anche pezzi di auto e motorino che poi restano lì sul selciato? Chi li raccoglie? Di chi è la responsabilità? Del comune, della provincia, della regione? Non sono pericolosi?

Eppure, in giro per le strade di Viterbo se ne incontrano molti, assieme a qualche macchia probabilmente d’olio rimasta ancora sull’asfalto. Qualcuno non potrebbe scivolarci sopra?

Rottami talvolta ancora presenti per strada a distanza di giorni dall’incidente. Vetri, pezzi di metallo, cerchioni e ruote.

Chi li deve rimuovere? Chi deve pulire le strade? Pezzi che stanno lì a raccontare lo stato delle cose dopo il lockdown dovuto al Covid.

Tangenziale, poggino, via delle fortezze, strada bagni. I cocci in città, stanno ormai un po’ dappertutto.

Fotogallery: I rottami degli incidenti

13 agosto, 2020