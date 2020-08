“Incredibile le affermazioni inesatte dell’opposizione…”

Virterbo - Crisi giunta - Il giornale di mezzanotte - Il sindaco Arena replica ai consiglieri di opposizione

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Faccio fatica a credere che tre validi esponenti della minoranza abbiano convintamente rilasciato delle dichiarazioni tanto precise quanto in realtà inesatte.

Per dovere di cronaca, non posso quindi astenermi dal dare chiarezza a quanto riportato.

Inizio con il precisare che i 7 milioni dell’avanzo – tra avanzo libero ed avanzo destinato ad investimenti – non sono, come scritto, somme derivanti dalle entrate del 2019 non spese per la città, ma sono cifre recuperate grazie ad un attento lavoro di ripulitura effettuato dagli uffici, che hanno liberato le poste vincolate in bilancio che bloccavano l’avanzo. Degna di nota, è ad esempio l’azione risolutiva delle contestazioni tra il comune di Viterbo e Talete che si è conclusa con il riconoscimento dei crediti vantati dal comune.

Necessariamente, devo poi dare chiarimenti sulla questione dei rifiuti. Ad inizio mandato, ci siamo trovati a dover analizzare e di conseguenza completamente rivedere, le linee guida della passata amministrazione, rivelatesi decontestualizzate rispetto alle reali necessità cittadine e soprattutto irrealizzabili, a meno che non si fosse deciso di procedere ad un considerevole aumento dell’importo della Tari. La passata amministrazione aveva inoltre lasciato in sospeso tutte le contestazioni emerse tra Viterbo Ambiente ed il comune così da far trovare gli uffici competenti difronte alla necessità di dover ricostruire tutti i rapporti contrattuali intercorsi dal 2012 al 2018, prima di poter finalmente giungere all’accordo tra le parti.

Non molto diverse le dichiarazioni sul verde pubblico. Alla data dell’insediamento della nuova amministrazione, era prossima la scadenza del contratto in essere e quindi, non sussistendo i tempi necessari per procedere ad una gara d’appalto, si è scelto di optare per una proroga che garantisse comunque la continuità del servizio.

E ancora, le strade. Incomprensibile l’accusa dell’inesistenza di un qualsivoglia appalto per la manutenzione stradale, tenuto conto che sono in procinto di partire lavori per 2 milioni e 300 mila euro.

Voglio inoltre ricordare alla minoranza che all’inizio della mia amministrazione, delle 9 posizioni dirigenziali previste, solo quattro erano operative. La passata amministrazione, nonostante l’ondata di pensionamenti avuti, non ha provveduto a predisporre alcun concorso per fronteggiare la sempre più lesiva mancanza di personale, creando un vuoto che ho necessariamente dovuto colmare, mettendo in servizio, per la prima volta nella storia di questo comune, ben 91 nuove unità di personale, grazie all’indizione di diversi bandi di concorso.

Per quanto riguarda la piscina abbiamo l’opportunità di avere a Viterbo uno dei pochissimi centri federali nazionali di nuoto. Un’occasione che renderebbe la nostra città protagonista delle attività natatorie su scala nazionale ed internazionale, assicurando la presenza in città di migliaia di persone che vi soggiornerebbero per diversi giorni, dando ossigeno a tante attività ricettive e di ristorazione.

Avrei apprezzato che la minoranza – magari con la stessa neutralità che mi ha sempre visto apprezzare il buon operato anche delle passate amministrazioni – fosse stata semplicemente più obiettiva, riconoscendo onestamente quanto di positivo fatto e perché molto altro non è stato possibile fare.



Il sindaco

Giovanni Maria Arena

Condividi la notizia:











20 agosto, 2020