Indagine Istat, solo 1,4 milioni di italiani hanno gli anticorpi per il Covid

Coronavirus - Le persone che sono entrate in contatto con il virus sono sei volte di più rispetto al totale dei casi totali ufficialmente registrati - Per l'immunità di gregge è necessario che il 60 per cento della popolazione sviluppi una risposta immunitaria

Coronavirus – Sono un milione e 482mila le persone in Italia con gli anticorpi per il Covid-19, ovvero il 2,5 per cento della popolazione totale. Questo significa che gli italiani che sono entrati in contatto con il virus sono circa 6 volte di più del totale dei casi registrati dalle statistiche ufficiali sulla pandemia.

Sono questi i primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul Coronavirus illustrati dal ministero della salute e Istat.

L’indagine è stata condotta dal 25 maggio al 15 luglio e ha come obiettivo quello di definire la porzione della popolazione che ha sviluppato una risposta immunitaria al virus attraverso la ricerca di anticorpi specifici nel siero.

Come si legge sul sito dell’Istat, i risultati dell’indagine sono provvisori e sono relativi a 64mila 660 persone che hanno effettuato il prelievo: “La rilevazione si è inizialmente rivolta a una platea più ampia di residenti in Italia ma la conduzione in condizioni emergenziali non ha permesso di raggiungere completamente la numerosità originariamente programmata. Tuttavia le tecniche adottate hanno permesso la produzione di stime coerenti”.

Si tratta insomma di numeri importanti, ma indubbiamente molto lontani dalla soglia necessaria per raggiungere l’immunità di gregge. Secondo molti esperti è necessario che circa il 60 per cento della popolazione abbia una risposta immunitaria al Coronavirus per svilupparla.

3 agosto, 2020