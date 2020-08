Infermiere ruba il bancomat a un pensionato ricoverato per Covid, spariti 6mila euro

Bergamo - Il 66enne è morto lo scorso 14 aprile

Bergamo – Avrebbe rubato il bancomat a un pensionato ricoverato per Covid e fatto sparire oltre 6mila euro, denunciato un infermiere.

L’increscioso episodio sarebbe avvenuto settimane fa all’interno di un ospedale del bergamasco, nel quale poi il 66enne è morto lo scorso 14 aprile per delle complicanze. Sarebbe stata la famiglia dell’uomo ad accorgersi dell’ammanco di soldi sul cont corrente e a far scattare la denuncia lo scorso 20 maggio. La polizia locale di Romano di Lombardia ha aperto un’indagine e individuato i presunti responsabili.

Oltre al 41enne sarebbe finita nei guai anche la fidanzata. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato. Per giorni avrebbero prosciugato il conto corrente dell’uomo, prelevando e utilizzando oltre 6mila euro.

6 agosto, 2020