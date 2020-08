“Mentre la città è allo sbando e nel degrado, Arena scherza e fa ironia sulla pelle dei viterbesi ”

Crisi in comune - Patrizia Prosperi, segretaria del circolo unico Pd, chiede chiarezza e interventi immediati

Viterbo – “Una città ferma ed immobile”, sono le parole di esponenti della maggioranza che ammettono due interminabili anni di difficoltà nel governo della città.

Dopo gli incontri tra sindaco e partiti di maggioranza non è ancora per nulla chiaro l’assestamento, se di assestamento si tratta, né in termini di attività prioritarie da realizzare, né di equilibri né di incarichi. C’è chi dice che la piscina è una priorità, chi nega che lo sia e individua altri temi. Difficile da comprendere su cosa veramente si sia aperta la crisi, su quali differenze di vedute o di obiettivi per la città.

Si continua a dichiarare urgente il taglio dell’erba, l’asfaltatura delle strade, la chiusura dei lavori di pratogiardino Lucio Battisti, la cura del verde pubblico, la riorganizzazione degli uffici comunali, i rifiuti. Quale è quindi, viene da chiedersi, il bilancio di questi due anni di amministrazione? Mentre si assiste increduli alle schermaglie che il primo cittadino, si evince dalle cronache, liquida con un “ci siamo un po’ stuzzicati. La mia era ironia, una goliardata. Stavo scherzando..” rimangono irrisolti tutti i problemi e i bisogni di una città. Tutto sulla pelle dei viterbesi.

Solo parlando di decoro urbano viene evidenziata la situazione in cui versa la necropoli etrusca di Castel D’Asso, non valorizzata da politiche accorte per la sua straordinaria importanza, ma addirittura divenuta pericolosa per coloro, turisti compresi, che ci si avventurano.

Imbarazzante la situazione in cui versano le vie cittadine, tra cui via Tommaso Carletti, con erba alta e secca ai bordi, o via Belluno, ormai pericolosa per chi la percorre a piedi in quanto il marciapiedi è transennato ed inutilizzabile, gli arbusti incustoditi hanno coperto l’illuminazione e i veicoli transitano velocemente. Tantissimi esempi purtroppo possono essere portati di totale incuria e disattenzione per il bene pubblico, quel bene che una amministrazione che intenda rispettare il mandato affidatole dalla maggioranza dei cittadini dovrebbe custodire ,difendere e valorizzare.

Quale sarà l’esito dei prossimi incontri dei nostri governanti? Perché, mentre si discute, non si mette mano all’ordinaria amministrazione? Viterbo in questi giorni, certamente non per le politiche di questa amministrazione, si è riempita di turisti. Anche questa occasione è stata persa: abbiamo mostrato una città bella e dormiente in un ambiente degradato e semi abbandonato, una programmazione di eventi limitata, poco visibile e mal pubblicizzata. Urge un risveglio immediato ed efficace dal torpore; la città attende le risposte e merita maggiore rispetto.

Patrizia Prosperi

Segretaria circolo unico Pd Viterbo

20 agosto, 2020