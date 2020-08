“La città è ridotta allo stremo, la giunta Arena abbia l’orgoglio di staccare la spina”

Il giornale di mezzanotte - Politica - L'intervento di Patrizia Notaristefano (Viterbo 2020): "Questa maggioranza è un fallimento e i continui litigi la paralizzano definitivamente"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ma il sindaco, il suo consigliere personale Marini e il resto della compagnia si rendono conto solo adesso di quali sono le priorità della nostra città ridotta ormai allo stremo?

Ambiente e verde pubblico: stiamo presentando a cittadini e visitatori quartieri sporchi e indecorosi con erbacce ovunque, rifiuti abbandonati, cestini mancanti e con i pochi presenti stracolmi e maleodoranti.

Turismo e cultura: un programma povero di iniziative, frutto della mancanza totale di programmazione e visione di una città che dovrebbe fare delle proprie ricchezze artistiche il fulcro dell’accoglienza e della ricettività.

Commercio: che dire, tutto fermo. Per poi arrivare a settembre e ottobre e accorgervi che molte attività non rialzeranno le serrande? L’inerzia e la mancanza di strategia stanno facendo sì che questa amministrazione non sarà in grado di spendere le risorse disponibili per sostenere commercianti e commercio nel prossimo autunno, nel momento della resa dei conti del post Covid.

Un vero fallimento sotto tutti i punti di vista. E, come se non bastasse, i continui litigi in maggioranza hanno definitivamente paralizzato un’attività amministrativa già povera di idee e che, ad oggi, nulla di buono ha portato a casa per la propria città.

È inaccettabile sentire oggi, a due anni di distanza dalle elezioni, che ci si deve mettere in carreggiata per iniziare a programmare interventi che erano urgenti sin da allora. Un moto di orgoglio e rispetto verso tutti i cittadini imporrebbe a tutta la giunta di staccare definitivamente la spina e tornare a dar voce ai cittadini.

Patrizia Notaristefano

Consigliere comunale Viterbo 2020

Condividi la notizia:











20 agosto, 2020