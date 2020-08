La Juventus esonera Maurizio Sarri

Sport - Calcio - L'annuncio ufficiale della società a poche ore dall'eliminazione in Champions League

Torino – Da pochi minuti Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. La società ha annunciato ufficialmente sul suo sito internet la chiusura del rapporto di lavoro col tecnico toscano, a nemmeno mezza giornata dall’eliminazione in Champions League di ieri sera per mano del Lione.

Si apre ora la caccia al nuovo allenatore della squadra campione d’Italia.

Questa la nota pubblicata dalla Juventus.

Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra.

La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano.

8 agosto, 2020