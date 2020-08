La macchina di Santa Rosa stasera è su Rai storia

Viterbo - Alle 22.10 va in onda Il documentario "Semo tutti de’n sentimento" di Guido Morandini

Condividi la notizia:











Viterbo – La macchina di Santa Rosa torna in televisione, a pochi giorni dal 3 settembre.

Questa sera il documentario “La macchina di Santa Rosa – Semo tutti de’n sentimento” andrà in onda su Rai Storia alle ore 22.10.

Il documentario, realizzato da Guido Morandini con la collaborazione di Annalisa Vasselli, racconta la storia della festa di Santa Rosa e del trasporto della macchina, che quest’anno non verrà effettuato per l’emergenza Coronavirus.

“La sera del 3 settembre di ogni anno – si legge nel sito dell’Ufficio stampa della Rai – cento uomini si immolano per Santa Rosa, trasportando la sua statua in cima a una macchina imponente per le vie di Viterbo. In questo modo la comunità rinnova la sua unità sotto lo sguardo innocente e determinato della Santa. Il documentario di Guido Morandini, con la collaborazione di Annalisa Vasselli, “La macchina di Santa Rosa: semo tutti de’n sentimento” in onda lunedì 31 agosto alle 22.10 su Rai Storia, racconta la straordinaria festa di Santa Rosa, patrona della città di Viterbo. Nel 2013 la macchina è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità”.

Condividi la notizia:











31 agosto, 2020