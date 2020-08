“La maggioranza sta mandando in malora la città, Arena si dimetta”.

Comune - Chiara Frontini (Viterbo 2020) torna all'attacco dopo la mancata approvazione del rendiconto

Viterbo – “Avevamo chiesto le dimissioni già lo scorso consiglio dopo il ko sulla piscina, ora non ci sono più scuse se non l’attaccamento alla poltrona”. Dopo lo scivolone in consiglio comunale, con Fratelli d’Italia che non votando il rendiconto ha fatto saltare la seduta e l’approvazione, Chiara Frontini è netta e ripete quanto già aveva mandato a dire al sindaco Arena, dopo un altro scivolone, la mancata approvazione dell’affidamento alla Fin della piscina comunale.

Sempre per l’assenza di consiglieri di maggioranza. Seppur altri.

“La maggioranza, a mala pena tale nelle urne e mai negli intenti, sta mandando in malora la città solo per preservare i propri interessi di parte. È ora che il sindaco ne prenda atto e riconsegni ai viterbesi il potere di decidere, ne va della sua dignità”, afferma Frontini.

5 agosto, 2020