Il giornale di mezzanotte - Sutri - Rapina in località Fontevivola - Indagano i carabinieri

Sutri – La minacciano con un coltello e le rubano il portafoglio.

Rapina ieri mattina a Sutri.

Da quanto si apprende, una donna è stata avvicinata da due persone in strada in località Fontevivola. Con un coltello l’avrebbero minacciata e le hanno portato via il portafoglio.

Sil posto, per fare luce sull’episodio, i carabinieri a cui la donna si è subito rivolta.

In corso le indagini.

6 agosto, 2020