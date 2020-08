Ginevra - La previsione dell'Organizzazione mondiale della sanità

Ginevra – “La pandemia di Covid-19 sarà molto lunga”.

La fine della pandemia di Covid-19 non sembra essere vicina. Almeno stando a quanto dichiarato dall’Oms.

L’Organizzazione mondiale della sanità prevede infatti che la pandemia sarà “molto lunga”. La dichiarazione in un comunicato dell’organismo. Il 31 agosto si è riunito il comitato per le emergenze per fare il punto sulla pandemia. Sul tavolo delle decisioni anche la valutazione sul mantenimento dello stato d’allerta massima, ufficializzato sei mesi fa.

Il comitato ha sottolineato “la lunga durata prevista di questa pandemia di Covid-19, rilevando l’importanza di sforzi sostenuti a livello comunitario, nazionale, regionale e globale”.

Il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che la diffusione del Covid-19 “continua a costituire un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, accettando il parere espresso dal comitato di emergenza”.

