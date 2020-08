Viterbo - Lo spettacolo di FitaEstate andrà in scena martedì primo settembre alle 21,30 in piazza San Lorenzo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al giro di boa venerdì ai giardini del comune di Viterbo la rassegna del teatro estate 2020 organizzato dalla Fita di Viterbo con la partecipazione del comune di Viterbo assessorato alla Cultura.

Sold out gli spettacoli fino ad ora messi in scena dalla compagnia Favl, una delle più prestigiose insistenti nella provincia di Viterbo.

La manifestazione continuerà con l’appuntamento in piazza San Lorenzo (piazza del Duomo) martedì primo settembre con la compagnia del teatro popolare di Tarquinia alle 21,30, prenotazione obbligatoria al 3387709057 per il contenimento del Covid-19, che metterà in scena una esilarante piece “La pazzia conseguenza dell’equivoco” per la sapiente regia di Annibale Izzo.

La commedia racconta le peripezie di un medico alle prese con pazienti un pò labili e maldestri che animeranno un albergo-ospedale sui generis.

L’altro appuntamento a conclusione del FitaEstate 2020 si terrà nei giardinetti del comune sabato 19 settembre alle 21,30 (prenotazione al 3333411866). Verrà ospitata l’associazione culturale “Il melangolo” di Viterbo.

“Monologando”è il titolo del particolare spettacolo composto da originali e spassosi monologhi che sicuramente galvanizzeranno gli spettatori in novanta minuti di spensierata ilarità.

Appuntamento quindi per martedì primo settembre in piazza del Duomo e sabato 19 settembre ai giardinetti del comune, sempre alle 21,30. E buon teatro a tutti.

Fita Viterbo

29 agosto, 2020