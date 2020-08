La polizia lo crede morto, ritrovato 5 anni dopo sano e salvo in un bosco

Wisbech - I detective: "Ora avrà tutto il supporto di cui ha bisogno"

Wisbech – Lo credevano morto. Per oltre cinque anni di lui non si erano più avute tracce, tanto da spingere la polizia e gli inquirenti a pensare che fosse stato ucciso. Ora è stato ritrovato. In un bosco di Wisbech, nella contea di Cambridge. Sano e salvo.

Sparito dal novembre del 2015, dopo essere stato vittima forse di una gang criminale, R.P., all’epoca 35enne, avrebbe deliberatamente vissuto nascosto dal mondo, senza alcun contatto con altre persone. Fino a qualche settimana fa, quando la polizia lo ha individuato.

L’ispettore capo Rob Hall, dell’unità crimini di Bedfordshire, Cambridgeshire and Hertfordshire ha sottolineato: “Per circa cinque anni la scomparsa di R. è rimasta completamente avvolta nel mistero. Questo fino a che non abbiamo ricevuto informazioni alla fine di giugno, che ci hanno permesso di ritrovarlo”.

Ora sta bene, ma l’ispettore aggiunge: “Stiamo lavorando a stretto contatto con lui per assicurarci che abbia tutto il supporto di cui ha bisogno dopo aver vissuto in circostanze estremamente difficili durante i cinque anni passati”.

3 agosto, 2020