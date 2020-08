“La priorità di Viterbo non è la piscina, pensiamo alle cose serie”

Crisi in comune - Gianmaria Santucci (Fondazione) a poche ore dall'incontro con il sindaco Giovanni Arena: "Per noi prima strade, verde e pratogiardino"

Viterbo – Crisi in comune, “pensiamo alle cose serie”. E tra queste per Gianmaria Santucci (Fondazione) non c’è la piscina comunale.

“Anche oggi – scrive su Facebook – leggo interviste di autorevolissimi esponenti della maggioranza in comune che spiegano come la priorità a Viterbo sia la piscina. A quanto pare, vediamo cose diverse e parliamo con persone diverse”.

Il post di Santucci arriva a poche ore dal secondo incontro tra il sindaco Giovanni Arena e i quattro partiti di maggioranza, tra cui Fondazione. Con il primo cittadino che presenterà il suo piano di lavoro per il decoro della città.

“Alla riunione di stasera – fa sapere Santucci – noi di Fondazione andremo per sapere giorno, mese e anno di quando taglieranno le erbacce in strada, di quando si asfalteranno le strade, di quando termineranno i lavori a pratogiardino, di quando si completerà il verde dei parchi pubblici, di quando si riporterà il servizio anagrafe a Bagnaia e San Martino, di quando verrà sistemata piazzale Gramsci, di quando verrà fatta la rotazione dei diriìgenti comunali, di quando verrà sistemato il parcheggio di via Garbini, di quando verrà aperto il parcheggio fuori valle Faul, di quando verrà aperta l’area camperisti”.

Santucci chiede se basti e chiosa: “Pensiamo alle cose serie”.

19 agosto, 2020