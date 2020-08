La Roma passa di mano, da Pallotta a Dan Friedkin

Sport - Calcio - La firma del contratto nella notte

Roma – La Roma passa da Pallotta a Dan Friedkin. Il cambio di proprietà della squadra giallorossa è arrivato nella notte con la firma dei contratti.

La conferma arriva direttamente dalla società.

“AS Roma conferma che questa notte è stato raggiunto un accordo tra AS Roma SPV, LLC, l’azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A, e il Friedkin Group per la vendita del Club.

I contratti sono stati firmati nella serata di mercoledì”.

Dopo nove anni si chiude la gestione americana, ma la proprietà comunque passa a un gruppo statunitense.

6 agosto, 2020