La Viterbese annuncia Mbende, per lui un biennale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La società Us Viterbese 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Emmanuel Mbende, nato a Douala (Camerun) il 3 marzo 1996.

Il difensore centrale arrivato dal Catania si è legato al club gialloblù per le prossime due stagioni sportive.

Moise Emmanuel Mbende, cittadino tedesco, è cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund dove ha esordito in Youth League prima di trasferirsi al Birmingham under 23. L’esordio in ambito professionistico, invece, è avvenuto con il tedeschi del Chemnitzer.

Nel 2018-2019 l’atleta camerunense ha collezionato 29 presenze e realizzato due reti con il Cambuur, in Olanda, giungendo alle semifinali dei playoff per l’accesso alla Eredivisie. Nella passata stagione, infine, ha totalizzato 19 apparizioni con la maglia del Catania in lega Pro.

A Moise Emmanuel Mbende un grande in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura.

Us Viterbese 1908

31 agosto, 2020