La Viterbese ospita la Roma primavera, De Rossi ritrova tanti ex

Al Rocchi si gioca alle 18 a porte chiuse

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Prima uscita ufficiale per la Viterbese di Agenore Maurizi.

Di rientro dal ritiro di Cascia, i gialloblù affrontano la Roma primavera al Rocchi.

Lo stadio di via della Palazzina torna a ospitare una partita a quasi sei mesi di distanza da quel Viterbese – Rieti che sancì la fine anticipata del campionato.

A Viterbo arriva la squadra di Alberto De Rossi, storico allenatore giallorosso che in un passato più o meno recente ha cresciuto calcisticamente alcuni giocatori della Viterbese attuale.

Il primo della lista è Simone Palermo, nella rosa del padre di Daniele De Rossi nelle stagioni 2005-2006 e 2006-2007 prima del trasferimento al Rimini. In tempi più recenti è stato invece il turno di Aimone Calì, transitato nella primavera giallorossa dal 2013 al 2015 per poi passare alla Lazio, ed Eros De Santis. Per quest’ultimo l’esperienza nella Capitale è stata particolarmente importante: tre annate, dal 2014 al 2017, corredate dalla vittoria del campionato 2015-2016 in finale contro la Juventus, dal double coppa Italia – Supercoppa primavera nella stagione successiva e dal mancato esordio in Europa league (Austria Vienna – Roma del 3 novembre 2016) per “colpa” del pallone mai uscito dei minuti di recupero.

Per i tre, ma anche per gli altri passati nelle formazioni minori come Nicholas Bensaja, sarà un incontro particolare così come lo sarà per il tecnico gialloblù, all’esordio assoluto sulla panchina casalinga anche se solo per un test amichevole.

Sarà l’occasione, per i gialloblù, di provare i primi meccanismi anche se la rosa è ancora incompleta. E magari di vedere all’opera nello stesso momento il tandem offensivo formato da Alessandro Rossi e Mamadou Tounkara, tornati insieme dopo gli anni alla Lazio. Per loro, è inutile dirlo, sarà quasi un derby.

La partita si giocherà a porte chiuse con il fischio d’inizio previsto per le 18.

30 agosto, 2020