La Viterbese supera la Roma primavera, i primi gol stagionali sono di Bensaja e Baschirotto

Sport - Calcio - Serie C - Un rigore del centrocampista e un'incornata del difensore, inframezzati dal pareggio di Ciervo, regalano la vittoria ai gialloblù nel match amichevole

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Roma primavera 2-1 (primo tempo 0-0).

VITERBESE (3-5-2): Maraolo; De Santis, Markic, Baschirotto (dal 34′ s.t. Bianchi); Simonelli, Bensaja, Sibilia, Palermo (dal 17′ s.t. Antezza), Bezziccheri (dal 27′ s.t. Scalera); M. Menghi (dal 23′ s.t. Calì), Tounkara.

Panchina: Biggeri, Macrì, Ricci, Capparella, Scalera, Zanon, Benvenuti.

Allenatore: Agenore Maurizi.

ROMA PRIMAVERA (4-2-3-1): Boer; Seck (dal 1′ s.t. Rocchetti), Trasciani (dal 1′ s.t. Buttaro), Ndiaye (dal 37′ s.t. Morichelli), Bouah (dal 37′ s.t. Suffer); Darboe (dal 40′ p.t. Simonetti), Tripi; Providence (dal 17′ s.t. Ciervo), Zalewski (dal 17′ s.t. Bamba), Riccardi (dal 17′ s.t. Milanese); Tall (17′ s.t. Travaglini).

Panchina: Berti, Ciucci, Astrologo.

Allenatore: Alberto De Rossi.

MARCATORI: 6′ s.t. (r) Bensaja (V), 21′ s.t. Ciervo (R), 31′ s.t. Baschirotto (V).

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino.

Assistenti: Ivan Catallo di Frosinone e Franco Iacovacci di Latina.

I primi gol della stagione gialloblù sono di Bensaja e Baschirotto. Arrivano durante il match amichevole tra Viterbese e Roma primavera, terminato 2-1 per la squadra di Maurizi.

Al Rocchi il tecnico romano ottiene buone indicazioni dalla prestazione dei suoi, sotto gli occhi di Rossi e Mbende, ultimi arrivati e che saranno impiegati nelle prossime uscite. La rosa è ancora povera ma lo stato di forma generale è discreto specialmente nei brevilinei, che logicamente entrano in condizione prima dei compagni di squadra più fisici. In mostra, oltre ai marcatori, anche De Santis, Palermo e Tounkara, coi primi due che potrebbero essere due ulteriori nuovi acquisti per il club di via della Palazzina. Infortuni permettendo.

Pochi lampi nel primo tempo, chiuso sullo 0-0 e con Maraolo e Boer mai chiamati in causa. Nella Viterbese, schierata da Maurizi con il 3-5-2 provato fin da inizio ritiro, un gol annullato a Matteo Menghi per fuorigioco e uno spunto di Bensaja: il 4 gialloblù approfitta di un retropassaggio distratto di Seck per andare in porta ma viene stoppato dal portiere avversario. Nella Roma di De Rossi, che chiude i primi 45 minuti senza occasioni, spicca soprattutto Providence, ala francese nata a Lagny-sur-Marne (lo stesso paese che ha dato i natali a Paul Pogba) e strappata al Psg la scorsa estate. L’esterno, schierato largo a sinistra nel 4-2-3-1 di partenza, mette in difficoltà più volte De Santis e Markic con i suoi dribbling e conferma di essere uno degli elementi più interessanti dei giovani giallorossi.

In avvio di ripresa è ancora Bensaja, servito da Tounkara, a impegnare Boer con un piazzato che va fuori di poco e tre minuti più tardi, precisamente al 51′, il centrocampista sigla il gol del vantaggio con un calcio di rigore procurato da Simonelli. Quest’ultimo, al 62′, sfiora il raddoppio con una rasoiata a fil di palo ma a trovare la via del gol, al 66′, è la Roma con un piazzato del neoentrato Ciervo, imbeccato alla perfezione da Zalewski. I cambi e la stanchezza nel finale spezzettano il gioco ma gli spunti arrivano comunque e la squadra di casa ritrova il vantaggio al 71′ con un’incornata di Baschirotto che chiude il match sul 2-1.

30 agosto, 2020