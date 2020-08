Laghi di Bolsena e di Vico sold out a Ferragosto

Turismo - Pieni i ristoranti e gli stabilimenti - Tantissime auto parcheggiate un po' ovunque e qualche multa a chi non ha rispettato i divieti

di Francesca Buzzi

Viterbo – A Ferragosto tutto esaurito anche nelle spiagge “interne” della Tuscia. Viterbesi e turisti hanno affollato non solo il litorale, ma anche le acque dolci dei laghi di Vico e di Bolsena.

Ristoranti, stabilimenti balneari, campeggi e strutture ricettive di ogni sorta hanno registrato il sold out per la giornata di Ferragosto. E la festa è stata aiutata anche da una splendida giornata di sole non estremamente torrida. Clima perfetto per godersi un po’ di relax all’aperto.

“Abbiamo tutto al completo – racconta Luigi Ferri, titolare della Bella Venere, a Caprarola -. E’ pieno il ristorante, l’albergo, la spiaggia, le postazioni barbecue e l’area giochi per bambini. Una splendida giornata, davvero”.

Parole confermate dalle immagini sia della spiaggia del lago di Vico sia delle strade che lo costeggiano, colme fino all’inverosimile di macchine parcheggiate. Immancabile anche la polizia locale a controllare che le auto fossero tutte lasciate nei posti consentiti. Qualcuno ha incassato qualche multa, ma se il divieto c’è, non c’è Ferragosto che tenga.

Ottima risposta di clientela anche al ristorante e stabilimento Rivafelice di Ronciglione, sempre sulle sponde del lago di Vico. “Una giornata bellissima e piena di gente – dice Luigi Ficociello – come del resto, per fortuna, tutta la stagione. Le cose stanno andando bene, c’è lavoro per tutti”.

Il Covid, insomma, sembra non aver messo il freno agli incassi degli operatori turistici per Ferragosto. Anche se, come d’obbligo, tutti fanno il possibile per far rispettare al meglio il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

“Abbiamo accettato molti meno clienti rispetto alla capienza totale – spiegano dalla Cala degli Svassi di Ronciglione – perché crediamo che sia giusto e doveroso rispettare le norme. Quindi non siamo strapieni, ma quei pochi clienti che abbiamo fatto entrare ed accomodare si stanno godendo un’ottima giornata rilassante”.

Benissimo gli affari anche al lago di Bolsena. “Ferragosto non è solo oggi, sono dieci giorni che qui è Ferragosto – commenta soddisfatto il vicesindaco di Bolsena Andrea Di Sorte, titolare anche di un ristorante in riva al lago -. C’è veramente tantissima gente. Non penso che se ne vedeva così tanta dal dopoguerra”.

Un vero miracolo anche perché proprio Bolsena la mattina di ieri si era svegliata con un guasto idrico che avrebbe potuto creare grossi problemi alle attività turistiche e ai cittadini stessi. Alle 6 del mattino si era verificato un improvviso danno elettrico al bottino dell’acqua dove sono installati i dearsinificatori. All’inizio si pensava di non poter risolvere la cosa prima del pomeriggio inoltrato, ma i tecnici di Talete sono stati più che efficienti.

“Verso le 10,30 il 90% del paese aveva di nuovo l’acqua – continua Di Sorte -. Gli operai sono stati eccezionali”.

Pienone anche a Capodimonte, sempre sulle sponde del lago di Bolsena. Gli affari hanno girato anche al Bora Bora beach che offre sia servizio spiaggia, sia ristorazione.

“Oggi la giornata è andata davvero bene – commentano i gestori -, ma i segni della crisi li sentiamo ancora molto forte. Il lockdown e le restrizioni anti-Covid ci stanno facendo faticare non poco, ma per oggi (ieri ndr) guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ferragosto ci ha dato una bella soddisfazione”.

Pure a Capodimonte, come nei pressi del lago di Vico, sono fioccate le multe per chi non ha rispettato i divieti di sosta. Una spiacevole, ma inevitabile sorpresa per chi decide di accettare il rischio di parcheggiare dove non si potrebbe…

Francesca Buzzi

