“L’amichevole con la Flaminia appena ci sarà la possibilità a livello normativo”

Sport - Calcio - La Viterbese spiega: "Per gli attuali protocolli sanitari non è possibile disputare partite tra club professionistici e dilettantistici"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Us Viterbese 1908 comunica, in merito agli articoli apparsi in riferimento a una gara amichevole con il Flaminia Calcio, che tale test non è stato ancora programmato.

A causa dei protocolli sanitari attualmente in vigore, infatti, non è possibile disputare partite tra club professionistici e dilettantistici.

In virtù dei buoni rapporti che intercorrono tra le due società, non appena vi sarà la possibilità a livello normativo, verrà programmata l’amichevole tra Us Viterbese e Flaminia Calcio.

Us Viterbese 1908

Condividi la notizia:











16 agosto, 2020