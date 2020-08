Il giornale di mezzanotte - Buon compleanno – Gli auguri degli amici

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’architetta Colonnelli compie 30 anni.

Quel che è certo è che il 2020 non è stato un anno semplice, tuttavia ci ha saputo regalare una gioia di notevole portata: il trentesimo giorno genetliaco della Pregiatissima Architetta Elena Colonnelli.

◦ Di Natali viterbesi, la Colonelli si distingue già in tenera età conseguendo successi in campo sportivo, attraverso la pratica del nuoto agonistico, e canoro, in qualità di corista presso un complesso musicale Reggae.

◦ Sebbene già quelli sopra elencati siano traguardi ragguardevoli, ancor più notevoli risultano quelli in campo lavorativo. La spettabile Architetta consegue la laurea avvicinandosi al massimo dei voti e, subito dopo, inizia a praticare l’attività presso un prestigioso studio della Capitale.

◦ Il compimento di questo trentesimo compleanno non è che il coronamento di un percorso di sfolgoranti successi.

◦ I suoi amici le augurano di festeggiare al meglio questo giorno così importante, accompagnata dall’affetto di tutti suoi cari.

Tuoi migliori amici

21 agosto, 2020