Lascia in eredità 2 milioni di euro al comune per spostare la fontana dove la ricordava da bambino

Jesi - Cassio Morosetti, vignettista morto a marzo, chiedeva a gran voce che la fontana delle leonesse tornasse in piazza della Repubblica

Jesi – Lascia in eredità al comune due milioni di euro per spostare la fontana delle leonesse con annesso obelisco nel posto in cui lo aveva visto da bambino.

Cassio Morosetti era un noto vignettista che lavorò, tra gli atri, per la Settimana enigmistica e il Corriere dei piccoli ed è morto a marzo a Milano all’età di 97 anni.

Aveva chiesto a gran voce quando ancora in vita agli amministratori della città che la fontana che ricordava da bambino in piazza Grandi (ora rinominata piazza della Repubblica), e poi spostata in piazza Federico II, ritornasse nel luogo dove lui se la ricordava.

“Sono anni – aveva scritto lo scorso anno in una lettera al sindaco -, pur caricandomi di ogni spesa, che non mi riesce di far ripristinare fontana e obelisco dove, a suo tempo, gli architetti vollero che fosse. Ma non mi do per vinto: vivo o morto, in questo caso tramite avvocati, piazza Grande riavrà il suo monumento”.

Il sindaco di Jesi Massimo Bacci ha rivelato che Morosetti ha lasciato in testamento due milioni di euro con il vincolo di utilizzo per trasferire la fontana e l’obelisco in piazza della Repubblica. Il consiglio comunale dovrà decidere se accettare la donazione e procedere con l’operazione o lasciare tutto così com’è.

6 agosto, 2020