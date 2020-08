Bologna - Arrestati per furto aggravato i genitori del piccolo

Condividi la notizia:











Bologna – Lasciano il figlio di 2 anni da solo in macchina, per andare a rubare in un negozio di vestiti. E’ successo ieri a Bologna.

La coppia, due richiedenti asilo armeni di 34 e 36 anni, รจ stata arrestata per furto aggravato.

A far scattare l’allarme alcuni avventori del centro commerciale: avrebbero notato il piccolo chiuso a chiave in auto nel parcheggio. Immediato l’intervento dei carabinieri.

Condividi la notizia:











5 agosto, 2020