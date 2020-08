“Ho lasciato spazio a Perniconi, ma continuo a sostenere la lista Uguaglianza”

Bomarzo - Elezioni comunali 2020 - L'ex sindaco Roberto Furano tira la volata al nuovo leader del suo schieramento: "Saprà essere un ottimo amministratore"

Bomarzo – Riceviamo e pubblichiamo – Cari bomarzesi, siamo cosi giunti alla fine di questo mandato.

Sono stati cinque anni intensi, in certi momenti difficili, dove la sensazione era quella di avere tutto e tutti contro. Ma forti delle nostre convinzioni, non ci siamo mai abbattuti ed abbiamo continuato a perseguire i nostri obiettivi.

Abbiamo fatto tante proposte e tanti interventi totalmente inascoltati dalla nostra amministrazione, ma che restano agli atti dei verbali dei consigli comunali e che ci danno la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era nostro dovere fare.

E durante il nostro percorso il gruppo si è arricchito passando da 3 a 5 consiglieri, con il passaggio all’opposizione di Simone e Romano.

Oggi il mio percorso si chiude e se ne apre uno nuovo con una squadra di persone con tanta voglia di fare per Bomarzo.

Personalmente ho scelto di lasciare il passo a nuove forze, consapevole delle capacità di Marco Perniconi, che ha lavorato incessantemente, e che, con la consigliera Marzia Arconi, hanno arricchito la propria formazione crescendo innanzitutto come persone e come futuri amministratori. Sono convinto che Marco, qualora venisse eletto, sarà un abile e capace amministratore e insieme alla squadra che abbiamo condiviso, unito al vostro supporto, saprà far ripartire Bomarzo.

Auguro al gruppo un buon lavoro e faccio un appello ai bomarzesi a scegliere lista Uguaglianza.

Buon lavoro e buon voto a tutti.

Roberto Furano

