“L’asilo nido comunale non chiude e ospiterà classi della Tecchi”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il sindaco Arena e l'assessora Sberna (Servizi sociali) rassicurano

Viterbo – (g.f.) – “L’asilo nido comunale non chiude”. Il sindaco Giovanni Arena e l’assessore Antonella Sberna (Servizi sociali) rassicurano.

Il cronico problema del personale ha fatto temere il peggio per la struttura che si trova proprio sopra il Sacrario.

In consiglio comunale Giacomo Barelli (Forza civica) ha chiesto quali fossero le intenzioni, vista l’incertezza.

“Intendiamo mantenere il servizio svolto nel centro storico – spiega Antonella Sberna – ci sono le difficoltà legate ai pensionamenti, ma anche per le linee guida e relativo rapporto numerico con i bambini, dovremo fare un avviso a tempo di record”.

L’istituto non solo non chiude, ma quest’anno viene in aiuto d’altre scuole, per effetto delle norme anti Coronavirus.

“Nella parte superiore – anticipa Arena – probabilmente saranno spostati alcune classi della Tecchi”.

6 agosto, 2020