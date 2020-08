L’associazione culturale Click inaugura la nuova sede

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Mercoledì 2 settembre alle 18 nei locali del bistrot teatro Caffeina

Viterbo – Mercoledì 2 settembre l'associazione culturale Click inaugura la sua nuova sede.

In vista dei prossimi festeggiamenti per i dieci anni di vita della sua scuola di fotografia, l’associazione ha stabilito la sua nuova casa all’interno del bistrot teatro Caffeina, lungo la centralissima via Cavour a due passi da piazza del Plebiscito che i viterbesi doc chiamano piazza del Comune, e da piazza del Sacrario.

Un intero piano dedicato alla cultura e all’apprendimento, con corsi vecchi e nuovi ma non solo: incontri, workshop e iniziative che man mano verranno svelate.

I corsi si terranno sia online, in un’aula Zoom dedicata, che in presenza nell’attrezzatissimo studio fotografico e nell’aula di via Cavour: saranno gli studenti a scegliere se preferiscono frequentare il corso in presenza oppure il suo equivalente online.

Al primo piano del teatro, poi, ci sarà uno studio fotografico gestito da tre giovani artisti, lo Studio Click! dedicato alla ritrattistica e allo still-life.

Insomma: bistrot e teatro al piano terra, bistrot e studio fotografico al primo piano, e associazione culturale al secondo piano. Sarà impossibile annoiarsi!

Da subito sarà possibile seguire i corsi di Fotografia tenuti da Lietta Granato, storica anima della Associazione. Saranno corsi che combineranno contenuti tradizionali e indirizzati ai diversi livelli di esperienza degli studenti, con contenuti inconsueti come nel caso del corso “Photography 4 Fun”, che permetterà di scoprire e provare in prima persona trucchi e magie della fotografia e della post-produzione, o del corso “Smartphone photography”, indirizzato a chi ama la fotografia immediata ma emozionale ed anche professionale al di là del mezzo fotografico.

Insieme ai cavalli di battaglia dell’associazione, come social media marketing tenuto da Emanuele Elo Usai o i corsi di Photoshop e Lightroom, sarà possibile trovare tematiche nuove e non meno affascinanti come nel caso dei corsi che saranno tenuti dall’artista internazionale Federico Paris con l’esplicito scopo di “distruggere” l’arte stessa e la sua sacralità rendendola accessibile a tutti, o come i corsi di analisi filmica e video-making tenuti da Luca Lardieri, docente della scuola di cinema Sentieri Selvaggi di Roma e specialista del settore del cinema e del video-making a trecentosessanta gradi.

Infine, ma non meno importanti, i corsi di lingue per tutti i livelli completano l’offerta formativa dell’associazione Click.

“Ho voluto creare uno spazio dove si potesse apprendere tutto quello che serve per diventare un image maker professionista, incluse le lingue straniere – racconta Lietta Granato, presidente dell’associazione –. Per questo motivo ospiteremo anche tanti workshop specialistici incentrati sul ritratto, sulla fotografia naturalistica e sul paesaggio.

Per noi è un grande onore poter operare da quello che è un edificio storicamente dedicato alla Cultura. Prima cinema, poi teatro parrocchiale e infine teatro cittadino; è veramente emozionante provare a costruire un ‘luogo di cultura’ proprio al centro della nostra bellissima città”.

Ma l’associazione Click è anche, e forse soprattutto, comunità e divertimento. Conoscere e conoscersi. Una comunità per cui “il divertimento è una cosa seria”.

Mercoledì 2 settembre alle 18 inaugurazione nuova sede in via Cavour 9 a Viterbo.

Associazione culturale Click

30 agosto, 2020