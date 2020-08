L’associazione “Perché io segno” compie 4 anni”

Viterbo - Raffaella Cucchi Federica Miralli ricordano il lavoro portato avanti e i progetti per la comunità sorda

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il compleanno è per molti un momento di bilanci, ci si guarda intorno, gli amici riuniti ed i festeggiamenti. Per noi questo quarto compleanno è invece momento di ringraziamenti, niente bilanci, niente “potevamo fare” ma solo grazie.

Grazie agli studenti, tantissimi in effetti, che ci hanno seguito in questi 4 anni passati come un lampo. Grazie a chi ha adottato uno dei nostri gadget permettendoci di pagare l’affitto della sede e talvolta anche le bollette, grazie a chi in piena emergenza Covid si è affidato a noi e al nostro servizio di sostegno psicologico per persone sorde e loro familiari.

Ma il nostro grazie va a tutti gli iscritti per il nuovo anno scolastico di Lingua dei Segni Italiana, perchè nonostante le incertezze che le attuali circostanze sanitarie ci mettono davanti vi siete affidati a noi e vi siete affidati ad una formazione che siamo sicuri non vi deluderà, e ci sentiamo anche di dirvi grazie a nome della comunità sorda e dei futuri servizi che voi piccoli studenti 2020 potrete garantire a chi non può ascoltarvi con le orecchie ma vi sentirà con gli occhi.

Raffaella Cucchi Federica Miralli

Condividi la notizia:











11 agosto, 2020