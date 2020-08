Bassano in Teverina - Il gruppo di minoranza "Bassano di Tutti" replica al sindaco Alessandro Romoli

Condividi la notizia:











Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile Sindaco Romoli, facendo seguito al recente articolo pubblicato sulla stampa circa la riapertura delle scuole medie a Bassano in Teverina, il gruppo di minoranza intende fare delle precisazioni, per diffondere informazioni corrette.

Quando si parla della riapertura delle scuole medie non è assolutamente vero. Quello che va detto ai nostri concittadini è che le aule di Bomarzo non sono abbastanza grandi da poter ospitare tutti gli alunni, garantendo il distanziamento richiesto dal protocollo per l’emergenza Covid. C’è, inoltre, un problema per i pulmini, anch’essi non sufficienti per rispettare le disposizioni di distanziamento.

Quindi, ai nostri concittadini va detto che verranno garantite nel nostro comune le lezioni per i ragazzi delle scuole medie, nelle aule dell’istituto scolastico Dante Alighieri, solo per il periodo Covid.

Ribadiamo ancora una volta l’importanza di essere trasparenti con i cittadini, e di non utilizzare un momento del genere per la propaganda politica.

Gruppo di minoranza “Bassano di Tutti”

Condividi la notizia:











29 agosto, 2020