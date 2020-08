“Le Mosche bianche diventeranno un movimento politico”

Viterbo - Danila Annesi annuncia la nascita del suo nuovo soggetto "indipendente da qualsiasi partito e assolutamente autonomo"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo un lungo periodo di silenzio speranzoso in un futuro politicamente migliore, sollecitata da più parti torno a dire la mia, indipendentemente da qualsiasi partito politico ed in modo assolutamente autonomo.

Quale fondatore e attuale presidente dell’associazione “Le mosche bianche”, al fine di renderne più incisivo il programma, annuncio la prossima costituzione dell’omonimo movimento con relativo articolato programma, che vedrà, come punti focali, la difesa dell’ambiente in tutti i suoi aspetti e quella della scuola, che tale sia veramente.

Naturalmente altri ambiti saranno presi in considerazione: in questo periodo, non mancano certo gli argomenti.

Chi fosse interessato mi può contattare tramite pagina Facebook o inviare email all’indirizzo danilaannesi@gmail.com. Naturalmente, continuando nel mio conosciuto modus operandi, il movimento non si limiterà agli inutili bla bla, ma le idee e le opinioni si concretizzeranno in operatività.

Danila Annesi

7 agosto, 2020