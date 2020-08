“Massaini è il nostro candidato sindaco, per Fratelli d’Italia le porte sono aperte…”

Civita Castellana - Umberto Fusco (Lega) e Alessandro Romoli (Forza Italia) benedicono l'accordo di centrodestra a due e tendono una mano agli alleati

di Alessandro Castellani

Civita Castellana – C’è il gotha di quasi tutto il centrodestra provinciale al ristorante La corte 23 di Civita Castellana per salutare l’investitura di Matteo Massaini a candidato sindaco. Quasi tutto il centrodestra, perché dal progetto, almeno per il momento, rimane fuori Fratelli d’Italia.

I coordinatori provinciali di Forza Italia e Lega, Alessandro Romoli e Umberto Fusco, sono una voce sola per sostenere Massaini: “Lui è l’uomo che ci è stato indicato dai nostri rappresentanti sul territorio e noi non siamo soliti imporre scelte dall’alto” spiegano.

Ma l’assenza della terza parte dello schieramento di centrodestra è ingombrante ed è impossibile ignorarla. “Fratelli d’Italia è un grande partito e per loro la porta è sempre aperta – assicura Fusco -. Quello che è successo è che ci siamo trovati a confrontare due candidature e Forza Italia ha preferito quella del nostro Massaini. Io spero che anche FdI voglia comunque stare con noi per portare avanti il progetto del centrodestra unito”.

“Dal coordinatore locale Parroccini abbiamo ricevuto una preferenza per Massaini e noi l’abbiamo rispettata – conferma Romoli -. Forza Italia qui a Civita Castellana l’anno scorso stava in opposizione e quest’anno ha rinunciato a presentare la sua legittima candidatura per rimanere nel centrodestra unito e metterci al servizio di Massaini. Per questo ribadisco anch’io che siamo ancora aperti ad accordi con Fratelli d’Italia”.

Ma sugli equilibri della coalizione a livello provinciale, Fusco e Romoli assicurano che non ci sono collegamenti tra gli avvenimenti di Civita Castellana e quelli di altri comuni.

“È sbagliato mischiare cose che non c’entrano niente l’una con l’altra. Lega, FI e FdI sono alleati a livello nazionale e anche territoriale, anche se in questa fase a Civita Castellana c’è stata una leggera divergenza, che è comunque possibile appianare” batte Romoli. “Civita Castellana ragiona in maniera a sé stante e ha il suo percorso, diverso da quello di Viterbo, Vetralla, Montefiascone, Orte o altri comuni. Ho massimo rispetto per Fratelli d’Italia: speriamo che si risolva questa situazione” risponde Fusco.

E se anche la quadra non si dovesse trovare, il senatore della Lega è ecumenico: “Non dobbiamo comunque litigare. Abbiamo troppe emergenze enormi da affrontare per pensare ai battibecchi politici”.

Massaini, nel frattempo, parla già di una possibile squadra di governo e, girandosi verso il coordinatore locale di Forza Italia Claudio Parroccini, confessa: “Mi piacerebbe averti come mio vice”.

Sul programma, il candidato sindaco annuncia che la sua squadra è al lavoro per definire gli ultimi dettagli, ma promette: “Voglio qualcosa che sia in netta contrapposizione con la politica del passato”. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, e magari non solo sul programma.

