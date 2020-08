L’ex tabacchificio torna in vendita, l’Arsial cerca acquirenti tramite trattative private

Viterbo - La struttura di 20mila metri quadrati è invenduta da anni - Nel 2018 la base d'asta fissata dall'agenzia era di un milione e mezzo di euro

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – L’ex tabacchificio di Viterbo torna in vendita.

Nel corso degli anni la storica struttura che sorge lungo la Tuscanese ha dato lavoro a parecchi viterbesi. Alcuni di loro oggi sono anziani e ci hanno trascorso un’intera vita lavorativa.

Chiuso ormai da tempo, lo stabilimento per la lavorazione del tabacco è uno dei beni di cui l’Arsial, agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio, ha deciso di dismettere. Ma liberarsene non sarà affatto facile.

Uno dei tentativi è stato effettuato nel 2017. La base d’asta per l’intera area, diversi capannoni e terreni per un totale di 19.811 metri quadrati, era di due milioni di euro con offerte al rialzo ma nessuno riuscì ad aggiudicarsela.

Nemmeno con uno “sconto” di 500mila euro applicato a inizio 2018 l’agenzia è riuscita a trovare un acquirente e ancora oggi il complesso industriale, che confina a sud con la Tuscanese, a nord con la Castiglionese e ad est e ovest con proprietà private, risulta invenduto.

Proprio in questi giorni l’Arsial ha comunicato che “la vendita dell’immobile proseguirà mediante trattativa privata direttamente condotta con l’acquirente”. Per gli interessati c’è tempo fino alle 18 di mercoledì 16 settembre.

Samuele Sansonetti

Articoli: Ex tabacchificio in vendita per 2 milioni di euro – Un milione e mezzo per l’ex tabacchificio

Condividi la notizia:











19 agosto, 2020