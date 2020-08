Coronavirus - Ministero della Salute - I guariti sono 177 - Effettuati 43788 tamponi

Roma – Lieve aumento dei nuovi casi (190) e altri cinque morti nelle ultime 24 ore.

Sono 190 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in leggero aumento rispetto a ieri (159) secondo i dati diffusi quotidianamente dal ministero della Salute.

Diminuiscono i morti: oggi sono cinque rispetto a ieri che erano stati 12 .

Le persone guarite nelle ultime ventiquattro ore sono 177.

Il totale delle persone decedute dall’inizio della pandemia sono 35171, i guariti dal Covid-19 sono 200766 e i casi totali sono 248419.

Al momento in Italia, secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute, sono positive al Coronavirus 12482 persone: 761 sono ricoverate con sintomi, 41 in terapia intensiva e 11680 in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 43788.

Tre sono le Regioni che non hanno fatto registrare nuovi contagi: Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

4 agosto, 2020