In prima linea contro il Covid, infermiere muore dopo tre mesi di incubazione

Monza - Ha curato i malati di Coronavirus fino a maggio, quando ha contratto lui stesso il virus

Monza – Era intubato da tre mesi, ma alla fine non ce l’ha fatta.

J.C., un infermiere 59enne di origini peruviane che lavorava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Valduce di Como, è morto ieri di Coronavirus.

Nell’ospedale lombardo ha curato i malati di Covid-19 fino a maggio, quando ha contratto lui stesso il virus. Per una ventina di giorni è stato curato nello stesso ospedale in cui lavorava. Poi le sue condizioni sono peggiorate e l’infermiere è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Qui è stato sottoposto alla ventilazione artificiale per tre mesi prima del decesso di ieri.

“Le persone che lasciano il segno non conoscono l’oblio – si legge su un post pubblicato sul profilo Facebook dell’ospedale Valducce – , tu sei una di queste. Ti sei sempre dedicato con passione, gentilezza e professionalità agli altri. Ti ricordiamo ora insieme a tutti gli altri colleghi che in questo periodo hanno perso la loro vita senza un attimo di esitazione. Abbiamo sentito più volte avvicendarsi i numeri degli operatori sanitari che ci hanno lasciato, oggi per noi fra loro c’è anche il tuo volto che ricorderemo sempre sorridente”.

21 agosto, 2020