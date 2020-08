L’Instagram photo contest attivo fino al 15 settembre

Vitorchiano - L'obiettivo è promuovere, valorizzare e tutelare il borgo e il territorio, sensibilizzando i cittadini

Condividi la notizia:











Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Vitorchiano prosegue nel suo impegno per la promozione turistica del borgo, la valorizzazione del territorio e la tutela dell’ambiente, cogliendo la vita che lo anima attraverso la fotografia e i social media.

Questo l’obiettivo della quarta edizione dell’Instagram photo contest sul territorio di Vitorchiano, dal titolo #lavitanelborgo, iniziato il 15 luglio e attivo fino al 15 settembre. Sul sito istituzionale, cliccando sul banner dedicato, e sulla app mobile My Vitorchiano (scaricabile gratuitamente sia su Apple iOS sia su Android tramite i rispettivi store), è sempre possibile consultare il regolamento completo del concorso che, per i vincitori, prevede un buono spesa di 100 euro per il primo classificato e di 50 euro per il secondo e terzo.

“Tra gli scopi dell’iniziativa – ricorda l’Assessore all’ambiente Federico Cruciani – ci sono il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini sulla valorizzazione del territorio in tutte le sue peculiarità paesaggistiche e sulla realizzazione di attività volte a riscoprirne i luoghi più significativi, incentivando anno dopo anno il senso di appartenenza al proprio paese e l’attenzione verso le tematiche ambientali“.

Il contest è attivo e divulgato in particolare sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook Visit Vitorchiano, sui quali saranno ripostati gli scatti dei partecipanti al contest. L’hashtag da utilizzare per le foto è #lavitanelborgo.

“La quarta edizione dell’Instagram photo contest – precisa il consigliere Alessandro Vagnoni – si svolge nella bella stagione, periodo di maggior affluenza turistica nel territorio, ma anche il momento dove la vita in tutte le sue forme si manifesta, anche in ogni angolo del nostro centro storico. Questa è proprio una delle peculiarità di Vitorchiano che colpisce l’occhio di ogni visitatore: i gesti quotidiani degli abitanti, la cura minuziosa per i dettagli del luogo in cui abitano, la socialità unica che caratterizza la vita nel borgo. L’interesse riscontrato negli anni precedenti per il contest sia da parte dei cittadini che dei visitatori, è un forte stimolo a rinnovare questa iniziativa che ha lo scopo di far conoscere il nostro paese anche oltre i confini nazionali“.

La premiazione è prevista, come consuetudine, a fine anno e le foto migliori andranno a corredare, come nelle edizioni precedenti, il calendario 2021 della raccolta differenziata.

“Il nostro intento è stimolare e incrementare il senso di appartenenza al nostro territorio e lo spirito di condivisione – concludono Cruciani e Vagnoni – attraverso un appuntamento fisso, un momento che, anno dopo anno, contribuisca a ‘riprendere’ Vitorchiano da diversi punti di vista per una sua maggiore conoscenza. Tutto questo senza mai smettere di esportare al fuori dei confini regionali gli elementi unici e distintivi del paese, elementi in grado di rappresentare valide attrattive turistiche: questi i principali obiettivi del concorso fotografico e del quarto Instagram Photo Contest, i cui scatti migliori saranno utilizzati, come tradizione, anche nel calendario annuale della raccolta differenziata che sarà distribuito gratuitamente in tutto Vitorchiano”.

Comune di Vitorchiano

Condividi la notizia:











24 agosto, 2020