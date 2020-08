Lista calciatori, per la Viterbese al massimo 12 acquisti

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Il regolamento applicato alla rosa gialloblù: cinque posti sono liberi, sette giocatori possono arrivare solamente da serie A, B o estero

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Il cambio di regolamento influenza in maniera decisiva strategie di mercato in serie C.

Le squadre con parecchi giocatori sotto contratto sono le più colpite. E di conseguenza sono costrette a rivedere i propri piani in funzione del numero massimo di calciatori in rosa stabilito dalla lega.

In questo senso il comunicato del 24 luglio è abbastanza chiaro: ogni società deve presentare una “lista calciatori professionisti” con 22 tesserati e una “lista calciatori temporanei” in cui sono presenti fino a otto elementi arrivati in prestito o a titolo definitivo da squadre di serie A, B o estere.

A questi due gruppi va aggiunto un “giovane professionista” nato dopo il primo gennaio 2001 che per la Viterbese corrisponde a Ludovico Ricci, appena rientrato dal prestito alla Lazio primavera.

Il tetto massimo di tesserati è dunque 31 e per il club del presidente Marco Romano ci sono solamente 12 posti a disposizione. Al netto di cessioni la dirigenza gialloblù (al momento senza direttore sportivo e direttore generale) potrà quindi inserire cinque calciatori nella lista “professionisti” e sette in quella “temporanei” dove è già finito Aimone Calì, proveniente dall’Atalanta.

Individuare i profili giusti, per lo staff societario, sarà fondamentale sia tra i giocatori esperti che nel mercato dei giovani che arriveranno in prestito dalle serie maggiori. Uno dei primi dovrebbe essere Emmanuel Besea che tornerebbe in gialloblù per la seconda stagione consecutiva in prestito dal Frosinone, intenzionato a trattenere in Ciociaria Andrea Errico ma allo stesso tempo disposto a valutare il trasferimento nella Tuscia di altri under interessanti. Ancora in stand-by l’ufficialità dell’arrivo di Alessandro Rossi dalla Lazio, che anche in questo caso andrebbe a occupare un posto nella lista temporanea.

VITERBESE – LA ROSA 2020-2021

Lista calciatori professionisti

1. Matteo Biggeri (portiere)

2. Massimiliano Maraolo (portiere)

3. Federico Baschirotto (difensore)

4. Edoardo Bianchi (difensore)

5. Paolo Cerroni (difensore)

6. Eros De Santis (difensore)

7. Toni Markic (difensore)

8. Giuseppe Scalera (difensore)

9. Stefano Antezza (centrocampista)

10. Nicholas Bensaja (centrocampista)

11. Daniel Bezziccheri (centrocampista)

12. Andrea De Falco (centrocampista)

13. Simone Palermo (centrocampista)

14. Davide Sibilia (centrocampista)

15. Marco Simonelli (centrocampista)

16. Oliver Urso (centrocampista)

17. Mamadou Tounkara (attaccante)

18.

19.

20.

21.

22.

Lista calciatori temporanei

1. Aimone Calì (attaccante)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Giovane professionista (nato successivamente al primo gennaio 2001)

1. Ludovico Ricci

