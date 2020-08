Il giornale di mezzanotte - Civita Castellana - Ancora da chiarire chi l'ha fatta trapelare ma ha portato Marco Parroccini (Fi) a dover rendere pubblica la sua positività al Covid-19

Civita Castellana – Lista di persone in quarantena diffusa su Whatsapp.

Nei giorni scorsi girava sull’app di messaggistica la foto di una lista di persone in quarantena di Civita Castellana. Sul foglietto ci sarebbero scritte le iniziali e gli indirizzi di residenza di alcuni pazienti che si trovano in isolamento fiduciario.

La questione è arrivata all’orecchio del commissario prefettizio. Al momento non si sa chi abbia fatto trapelare la lista che si è diffusa a macchia d’olio su Whatsapp e ha sollevato non poche polemiche.

Così tante da aver portato Marco Parroccini, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani, a dover svelare su Facebook di essere positivo al Coronavirus. Ora si trova in convalescenza a Civita Castellana.

“Mi trovo costretto – scrive Parroccini – a dover rendere pubblico ciò che per natura dovrebbe rimanere privato grazie all’intemperanza di qualche incapace, non conosco sinonimi meno eleganti, che ha pensato di diffondere informazioni sulla mia persona senza il mio consenso coinvolgendo la mia famiglia, le mie aziende e la mia credibilità. Ma faremo chiarezza, andremo fino in fondo con tutte le nostre possibilità e i nostri strumenti”.

Parroccini era risultato positivo dopo un viaggio. Ma spiega: “Mi sono recato spontaneamente al drive-in di Viterbo e ho saputo da poco di essere positivo al Covid-19: tutte le persone che hanno effettuato il tampone su mia segnalazione sono negative. Inutile dirvi che sono in ottima forma, che sono abituato alla cattiveria delle persone e che non sarà il Covid-19 o qualche imbecille a fermarmi”.

20 agosto, 2020