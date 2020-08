Litigano e lasciano il cane per due giorni sul balcone, l’animale non ce l’ha fatta

Caltanissetta - La coppia ha lasciato la casa al termine di un litigio - A chiamare i soccorsi è stato un vicino

Condividi la notizia:











Caltanissetta – Hanno litigato e se ne sono andati dall’appartamento, lasciando il cane sul balcone per due giorni. Senza acqua e cibo, sotto il sole cocente con temperature che hanno toccato i 40 gradi.

Al termine del litigio l’uomo sarebbe stato allontanato dalla casa, e subito dopo anche la donna sarebbe uscita senza fare ritorno nell’abitazione.

Ad accorgersi delle sofferenze del cane sul balcone sarebbe stato un vicino della coppia, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia che hanno prelevato l’animale.

Il cane è stato immediatamente affidato alle cure di un veterinario ma era già in fin di vita e per lui non c’è stato niente da fare.

Condividi la notizia:











3 agosto, 2020