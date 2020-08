“Lo scarico di acque reflue e wc chimici dei camper lasciano odori sgradevoli”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Giuliana Barone segnala il degrado dell'area di sosta camper in piazzale Romiti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile redazione di Tusciaweb, vi scrivo per porre l’attenzione sull’area di sosta camper che insiste in piazzale Maresciallo Romiti.

Sempre più spesso, mi capita di assistere a scene inenarrabili e inaccettabili, considerato che sull’area di sosta, si affacciano la Asl – Cittadella della Salute e la Questura di Viterbo.

Lo scarico delle acque reflue e dei wc chimici dei camper che ne fanno uso, lasciano odori sgradevoli e una vista raccapricciante alle numerosissime utenze che transitano nell’area (adibita anche a comune parcheggio di autovetture).

Credo che tale situazione, che ha essere nel “centro” di Viterbo, dia agli avventori una triste immagine di degrado di questa bella città medioevale. Eppure, basterebbe attrezzarla verso zone più periferiche, come potrebbe essere quella industriale del Poggino, dove simili operazioni, non arrecherebbero disturbo ad alcuno, conferendo più decoro al centro urbano.

Vi ringrazio

Giuliana Barone

30 agosto, 2020