Locale a piazza delle Erbe, il comune abbassa il canone d’affitto

Viterbo - Da tempo sfitto, non si trovano imprenditori interessati a riaprirlo

Viterbo – (g.f.) – Locale commerciale a piazza delle Erbe, il comune ci riprova ad affittarlo e cala il canone. Da tempo è chiuso.

Utilizzato per anni come bar e ristorazione, in uno dei luoghi più belli della città e proprio di fronte alla fontana, non ha trovato imprenditori interessati a utilizzarlo.

Forse perché la richiesta da parte di palazzo dei Priori è stata ritenuta eccessiva.

Così, con l’ultima determina pubblicata, le pretese si sono abbassate.

A gennaio 2019 la procedura ad evidenza pubblica,con base d’asta a 17.280 euro ì andata deserta: “Non essendo pervenuta nei termini di scadenza alcuna offerta”.

Ma l’amministrazione è interessata a valorizzare il bene di proprietà. “Tuttavia – riporta la determina – essendo andato deserto il recente bando la locazione dell’immobile, per quel che riguarda l’aspetto del canone, dovrà avvenire a un canone rimodulato a ribasso rispetto a quello previsto nell’ultima gara”.

Il ricalcolo del costo annuo è stato predisposto e adesso la richiesta è di 12mila euro”.

La proposta di locazione è per sei anni, rinnovabili. Chissà che questa non sia la volta buona.

17 agosto, 2020