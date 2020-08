L’Ue in soccorso del Libano, attivato il meccanismo di protezione civile europeo

Bruxelles - In arrivo a Beirut cento vigili del fuoco altamente specializzati, veicoli e attrezzature per le operazioni di ricerca e salvataggio urbano

Bruxelles – L’Unione europea è pronta a fare la sua parte per aiutare le autorità libanesi in seguito alle due esplosioni che hanno messo in ginocchio la città di Beirut.

Lo ha fatto intendere Janez Lenarčič, commissario europeo per la gestione delle crisi. “Esprimiamo le nostre condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari – ha dichiarato -. In questo momento difficile, l’Unione europea offre il suo pieno sostegno al popolo libanese”.

Lenarčič ha affermato che, su richiesta delle autorità libanesi, è stato attivato il meccanismo di protezione civile dell’Unione. “Il meccanismo sta ora coordinando l’invio urgente di oltre 100 vigili del fuoco altamente qualificati, insieme a veicoli, cani e attrezzature, specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio in ambiente urbano. Collaboreranno con le autorità libanesi per salvare vite umane in loco”.

Secondo quanto dichiarato dal commissario europeo, Paesi Bassi, Grecia e Repubblica ceca hanno già confermato la loro partecipazione all’operazione. Francia, Polonia e Germania hanno invece offerto assistenza. L’Unione Europea ha anche attivato il sistema di mappatura satellitare di Copernicus per aiutare le autorità libanesi a valutare l’entità dei danni.

“Esprimiamo solidarietà al Libano e al popolo libanese – ha concluso Janez Lenarčič – e siamo pronti a mobilitare ulteriori aiuti”.

5 agosto, 2020