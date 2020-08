Lula: “Un errore aver concesso l’asilo a Cesare Battisti”

Brasilia - L'ex presidente brasiliano si è scusato con i parenti delle vittime dell'ex terrorista

Condividi la notizia:











Brasilia – L’ex presidente brasiliano Lula ha chiesto scusa ai familiari delle vittime del terrorista Cesare Battisti per avergli offerto asilo politico. Lula ha definito un errore la sua decisione.

In un’intervista rilasciata al canale YouTube Tv Democracia, l’ex presidente brasiliano ha affermato di aver negato l’estradizione di Cesare Battisti perché il suo ministro della giustizia di allora, Tarso Genro, era convinto che fosse innocente.

Lula ha affermato che l’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo ha ingannato molte persone in Brasile, ma che in tanti erano convinti della sua innocenza. “Se abbiamo commesso questo errore – ha detto Lula -, ci scusiamo senza dubbio”.

La latitanza di Battisti si è conclusa in Bolivia il 12 gennaio 2019, quando è stato arrestato da una team di poliziotti italiani e boliviani. Ora sta scontando l’ergastolo nel carcere di Massama a Oristano per i quattro omicidi commessi tra il 1978 e il 1979.

Condividi la notizia:











21 agosto, 2020