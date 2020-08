L’Unitus presenta l’offerta formativa con un open day online

Cultura - L'8, 9 e 10 settembre per la sede di Viterbo e l'11 settembre per le sedi di Civitavecchia e Rieti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’università della Tuscia presenterà l’offerta formativa 2020-2021, le attività didattiche e di ricerca, le prospettive occupazionali e le modalità di ammissione in un open day online che si terrà per quattro giorni, 8, 9 e 10 settembre prossimi per la sede di Viterbo e l’11 settembre per le sedi di Civitavecchia e Rieti.

Gli eventi si apriranno con l’introduzione del rettore che illustrerà l’elevato standard qualitativo dell’ateneo viterbese, tra i primi in Italia per livello di soddisfazione degli studenti e nella funzione di ascensore sociale, ovvero per percentuale di laureati con genitori non laureati.

L’università della Tuscia è una comunità di circa 9mila studenti, con tre poli didattici: quello principale a Viterbo, quello in forte espansione a Civitavecchia (dove sono attivate economia aziendale, economia circolare, scienze biologiche ambientali e biologia ed ecologia marina) e quello di Rieti (su cui è attivo il corso di laurea in scienze della montagna).

I docenti di ciascuno dei dei dipartimenti dell’ateneo presenteranno poi le caratteristiche dei singoli corsi insieme ai laboratori e strutture dove gli studenti acquisiscono e integrano le proprie conoscenze e svolgono attività di ricerca, allestendo degli stand telematici informativi e interattivi. Un’offerta didattica che include 39 corsi di laurea, di cui 19 magistrali e 2 a ciclo unico di durata quinquennale, oltre a otto master e sette corsi di dottorato ed è in continua espansione: nel 2020-2021 saranno attivati infatti due nuovi corsi di laurea: scienze naturali e ambientali e il primo corso di laurea professionalizzante nel settore agrario in Italia, produzione sementiera e vivaismo.

Oltre ai laboratori, l’ateneo ha un’azienda agraria di 30 ettari contigui al campus universitario, un orto botanico (unico a sorgere su un’area termale), un centro di biologia marina nella riserva naturale delle Saline di Tarquinia, il centro grandi attrezzature (con cromatografia, genomica, spettrometria e spettroscopia e microscopia), e il laboratorio di progettazione e sviluppo dell’automobile per la competizione universitaria formula Sae.

Sono previste visite alle strutture e laboratori su prenotazione. Durante i giorni dell’open day gli studenti potranno sostenere i test di accesso gratuitamente da casa in modalità a distanza, prenotandosi tramite il sito dell’università. Da questo anno accademico le aule dell’ateneo saranno dotate di sistemi di video-registrazione e di strumenti di didattica multimediale per far fronte alle esigenze della fase post-Covid garantendo sia didattica a distanza, sia in presenza, per una didattica integrata e digitalmente aumentata.

Il team del servizio di orientamento sarà disponibile per rispondere a ogni genere di domande (orientamento@unitus.it). Per informazioni dettagliate e per prenotarsi per un colloquio o visite ai dipartimenti è a disposizione il sito interamente dedicato all’orientamento. Infine dal primo agosto sono aperte le iscrizioni.

Università della Tuscia

Condividi la notizia:











31 agosto, 2020