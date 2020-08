Lutto nel giornalismo, è morto Arrigo Levi

Roma - Fu direttore della Stampa - Aveva 94 anni

Roma – E’ morto a 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi.

Nato a Modena, è stato inviato e poi direttore della Stampa. Corrispondente da Mosca prima per il Corriere della Sera e poi per Il Giorno, è stato anche consigliere per le relazioni esterne del Quirinale sotto la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.

Dopo un lungo ricovero in ospedale, era tornato nella sua casa romana, dove si è spento.

I funerali saranno celebrati in forma privata a Modena.

24 agosto, 2020