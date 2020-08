“Di Maio ha il patentino per le gaffe, negli Usa chi fa così viene licenziato”

New York - Il ministro degli Esteri ha ironizzato sulla sua abbronzatura al ritorno dalle vacanze, ma per gli americani non c'è niente da scherzare sul colore della pelle

New York – Luigi Di Maio ha postato delle foto sul suo profilo Instagram in cui faceva ironia sulla sua abbronzatura al rientro dalle vacanze in Sardegna. In una fotografia era un membro della famiglia dei Robinson. In un’altra il suo viso era sul corpo di Michael Jordan. In un’altra ancora era Totò in “L’ambasciatore del Catonga”. Nella didascalia il ministro degli Esteri ha aggiunto: “Ragazzi… Prometto che la prossima estate metterò la crema 50”.

Se in italia i fotomontaggi hanno fatto sorridere molti, negli Usa è stato motivo di indignazione. “Invece di criticare le immagini, Di Maio le ha abbracciate, condividendone alcune. Ha il patentino per le gaffe” ha commentato il New York Times.

“Negli Stati Uniti – ha aggiunto il New York Times -, tormentati da questioni di razzismo sistemico, alcuni personaggi pubblici colti in flagrante sono stati costretti a dimettersi o sono stati licenziati . La pratica è diventata tabù anche nella maggior parte dell’Europa, dove è considerata per lo meno altamente offensiva. Ma forse meno in Italia”.

“Il ministro è stato categoricamente contrario a qualsiasi forma di discriminazione o violenza razziale in una qualsiasi delle sue forme – ha chiarito Augusto Rubei, portavoce di Di Maio -. Era un post autoironico sull’abbronzatura ottenuta dal ministro dopo alcuni giorni in Sardegna”.

