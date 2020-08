Mamma e figlie trascinate al largo dalla corrente, salvate

Cronaca - In azione un bagnino della Fin Salvamento in servizio a Pescia Romana

Montalto di Castro – Mamma e figlie portate al largo dalla corrente, salvate.

Paura ieri mattina alla spiaggia libera alla Caletta del Moro a Pescia Romana. Una mamma con le sue due figlie sono entrate in acqua con il materassino per farsi un bagno.

Ma il forte vento che tirava ieri e le onde le hanno trascinate molto velocemente al largo e le tre non riuscivano più a tornare a riva.

Subito il bagnino della Fin Salvamento che era in servizio in quel tratto di spiaggia, si è accorto del pericolo ed è corso in loro aiuto.

E’ salito a bordo del pattino, ha raggiunto madre e figlie e le ha messe in salvo.

Fortunatamente stanno tutte e tre bene, per loro soltanto un forte spavento.

19 agosto, 2020